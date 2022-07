Oliver Blume hat in seiner aktiven Zeit als Amateurfußballer auf Bezirksebene am liebsten Libero gespielt. Der letzte Mann vor dem Tormann hat als Rolle im modernen Fußball ausgespielt. Aber die Übersicht und die Aufgabe, die strategischen Züge im Spiel einzuleiten wie einst Franz Beckenbauer, stehen auch einem Vorstandschef gut an. Spätestens ab 1. September spielt der 54-jährige Braunschweiger in einer anderen Liga: Er folgt Herbert Diess als Chef des VW-Konzerns.