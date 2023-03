Li Qiang: Die neue Nummer zwei in China

Trotz heftiger Widerstände war er es, der den von Peking befohlenen radikalen Lockdown in Shanghai umsetzte. Kein Wunder also, dass der frühere Chef der Kommunistischen Partei in Shanghai nun für seine Treue belohnt und vom chinesischen Volkskongress mit überwältigender Mehrheit gewählt worden ist. Nur drei der fast 3000 handverlesenen Abgeordneten stimmten gegen ihn, acht enthielten sich. Anders als seine Vorgänger war Li aber nie Vize-Regierungschef.