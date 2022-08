Was (nicht nur) ob ihres Alters wagemutig erscheint, könnte rechnerisch klappen, sollte sie die Gene ihrer Großmutter geerbt haben: Chelidonia Merosi-Lollobrigida starb 1995 mit 112 Jahren und 60 Tagen. Für die Enkelin, eine der großen Frauen des Nachkriegskinos, ist es der zweite Anlauf in der Politik. 1999 scheiterte Lollobrigida mit einer Kandidatur für das Europäische Parlament, sie stand auf der Liste einer Mitte-links-Allianz. Nun will sie für "Italia sovrana e popolare" in Italiens