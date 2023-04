Konrad Laimer: Ein Dauerläufer für den FC Bayern

Wer an den Wolfgangsee denkt, dem wird in der Assoziationskette rasch das Weiße Rössl einfallen. Im Fußball kommt man mittlerweile an Konrad Laimer nicht mehr vorbei. Speziell jetzt, nachdem der 25-Jährige kommende Saison ablösefrei von RB Leipzig zum großen FC Bayern wechseln wird – und so auch geografisch wieder näher an seine Heimat heranrückt. Das Spielen gelernt hat Laimer bei seinem Heimatverein in Abersee, auf dem gegenüberliegenden Seeufer von St. Wolfgang.