Manchmal ist Nordkoreas Propaganda wirklich schön. So schön, dass man sie gerne glauben möchte. So zum Beispiel die Bilder, die das Regime zum 75. Gründungstag der nationalen Volksarmee veröffentlichte. Da legt die Tochter dem Diktator liebevoll die Hand auf die Brust und lächelt ihn an. Hand in Hand schreiten sie die Parade ab. Auch Kim Jong-un stahlt dabei wie ein seliger Papa.