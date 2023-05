Kemal Kilicdaroglu: Der türkische Gandhi

Doch der Favorit der Opposition, Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, wurde mit einem fragwürdigen Politikverbot belegt, und so einigte sich eine Sechs-Parteien-Koalition schließlich auf den 74-jährigen Oppositionsführer der sozialdemokratischen Partei CHP. Im Wahlkampf gewann "Onkel Kemal" – wie ihn seine Anhänger gern nennen – überraschend an Statur, so dass ihm viele Experten zutrauen, am Sonntag Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu besiegen.