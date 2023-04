Josef Hickersberger: Von Amstetten aus in die weite Welt

Begonnen hat alles in Amstetten. Dort wurde Hickersberger am 27. April 1948 geboren – und von dort aus schaffte er auch den Sprung zur Wiener Austria. "Zu Beginn meiner Karriere hat mich der damalige OÖN-Sportchef Leo Strasser praktisch an die Wiener Austria vermittelt. Er hatte gute Kontakte zur Austria-Legende Ernst Ocwirk, der plötzlich vor dem Haus meiner Eltern gestanden ist, um mich nach Wien zu holen." Es sollte sich auszahlen.