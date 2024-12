Heinz Peter Hager: Benkos Statthalter in Südtirol

Neben Investor Rene Benko ist er in der jüngsten Causa rund um die insolvente Signa Holding der Mann im Zentrum der Ermittlungen: der Bozener Wirtschaftsprüfer Heinz Peter Hager (65). Gegen ihn, Benko und acht weitere Personen in Italien wurden am Dienstag von der Staatsanwaltschaft Trient Haftbefehle ausgestellt. Es geht um Korruptionsverdacht und den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung.