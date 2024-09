Happy Birthday! Gurtner "Genetik"-Star Josef Penninger wird heute 60

ABD0012_20230627 - WIEN - STERREICH: ++ HANDOUT/ARCHIVBILD ++ Der šsterreichische Genetiker Josef Penninger auf einem undatierten Archivbild. Josef Penninger Ÿbernimmt mit 1. Juli 2023 die Leitung des deutschen Helmholtz-Zentrums fŸr Infektionsforschung und eine 25-Prozent-Professur an der Medizinuni Wien. (UNDATIERTES ARCHIVBILD) - FOTO: APA/MEDUNI WIEN/STEFAN DIESNER - ++ WIR WEISEN AUSDR†CKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GR†NDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEF†HRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLST€NDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++

Irgendwie erinnert er mit seinen Haaren ein wenig an Albert Einstein, mit dem der gebürtige Innviertler ja auch eines gemeinsam hat: die große Leidenschaft fürs Forschen. Josef Penninger, der in Gurten zur Welt kam und heute seinen 60. Geburtstag feiert, ist eines der in der breiteren Öffentlichkeit wahrscheinlich bekanntesten Gesichter aus der heimischen Wissenschaftsgemeinde.