"Ich kann dich echt nicht leiden. Jetzt kennen wir uns schon zehn Jahre – und ich verliere fast immer gegen dich." Frances Tiafoe, der im Finale der Erste Bank Open 500 in Wien unterlegene Tennis-Qualifikant, hatte die Lacher auf seiner Seite. Nach der Rüge mit einem Augenzwinkern rollte der amerikanische Spaßvogel seinem Bezwinger Alexander "Sascha" Zverev dann verbal den roten Teppich aus: "Du wirst eine Tonne Grand-Slam-Titel gewinnen, Nummer 1 werden und in die Hall of Fame