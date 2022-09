Die einen nennen es Temperament, die anderen Aggressivität. Doch ohne ihre schrillen Wutreden wäre Giorgia Meloni in der selbstverliebten italienischen Macho-Politik wohl nie so weit gekommen: Die 45-jährige Vorsitzende der rechtspopulistischen "Fratelli d’Italia" ("Brüder Italiens") ist die große Siegerin der italienischen Parlamentswahl. Als erste Frau an der Regierungsspitze wird sie in die Geschichtsbücher eingehen.