Die in Rangun geborene Tochter des ermordeten Generals und Nationalhelden Aung San wuchs in Indien auf, wo ihre Mutter Botschafterin war. Nach dem Highschool-Abschluss in Neu-Delhi studierte Suu Kyi am St Hugh’s College an der University of Oxford. Drei Jahre arbeitete sie danach im UN-Sekretariat in New York und ehrenamtlich in einem Spital.1972 heiratete sie den britischen Tibetologen Michael Aris, mit dem sie zwei Söhne hat.