Damit übernimmt sie nicht nur die Führung über eine der wichtigsten Regionen Amerikas mit knapp 20 Millionen Einwohnern, die Demokratin geht auch in die Geschichtsbücher ein: Sie ist die allererste Frau in diesem seit 1777 von Männern beherrschten Amt. Jedoch nicht, weil sie gewählt wurde, sondern weil sie für einen Mann in die Bresche springt. Ihr Vorgänger Andrew Cuomo musste nach Vorwürfen sexueller Belästigungen zurücktreten.