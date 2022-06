Für den oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband war es ein historischer Tag. Zum ersten Mal wurde am Samstag ein Oberösterreicher in das höchste Amt des Feuerwehrwesens gewählt. Landesbranddirektor Robert Mayer setzte sich bei der Wahl in St. Pölten knapp gegen seinen niederösterreichischen Amtskollegen durch.