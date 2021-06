Ständig stand alles an der Kippe. Und erst wenige Minuten vor Fristende konnte der israelische Oppositionsführer den historischen Durchbruch verkünden: "Ich habe es geschafft", jubelte der 57-Jährige auf Facebook über die Bildung der neuen Regierung. So etwas hat es in Israel noch nie gegeben: Acht Parteien, die das gesamte Spektrum von links nach rechts umfassen, sitzen plötzlich an einem Regierungstisch.