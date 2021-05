Der 24-Jährige war am Montag in Budapest die 400 Meter in 3:44,63 Minuten gekrault, wofür er EM-Silber umgehängt bekam. Es war die erste Medaille für einen Österreicher bei kontinentalen Langbahn-Titelkämpfen seit 2014. Rechtzeitig vor Olympia weckt das wonnige Erinnerungen an die Zeiten eines Markus Rogan oder einer Mirna Jukic. Von jenen Erfolgen mag Auböck noch ein Stück entfernt sein, doch die Vorzeichen sind nicht zu übersehen.