Pham Nhat Vuong: Ein Ex-Nudelkoch auf der Überholspur

In Europa sind sowohl die Marke als auch der Eigentümer des Autobauers kaum bekannt. Das könnte sich aber bald ändern. An der US-Börse Nasdaq legte Vinfast am Dienstag ein fulminantes Debüt hin. Der Aktienkurs stieg zwischenzeitlich auf 37,06 Dollar, was einem Börsewert von 85 Milliarden Dollar gleichkam. Damit war Vinfast zum Einstieg mehr wert als General Motors (46 Milliarden) und Ford (48 Milliarden).