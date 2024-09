"Dr. Schwarzenegger" besucht heute BMW-Motorenwerk in Steyr

Auf Erfolgskurs ist der Steirer schon sein ganzes Leben lang. Geboren am 30. Juli 1947 in Thal bei Graz, wächst der Sohn eines Gendarmeriebeamten in ärmlichen Verhältnissen auf. Doch Arnie will mehr und arbeitet hart dafür. Lesen Sie auch: Auszeichnung in Berlin: Dr. h.c. Arnold Schwarzenegger Mit 20 wird er "Mister Universum" und macht als Bodybuilder in den USA Karriere. "Von meiner Ankunft 1968 in Los Angeles gibt es ein Foto. Ich bin 21 und trage eine zerknitterte Hose und ein billiges