Bei der Verleihung der renommierten "Fernseh-Oscars" in der Nacht auf Dienstag in Los Angeles gewann sie die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistung in dem schonungslosen Teenager-Drama "Euphoria" (läuft in Österreich auf Sky). Damit ist Zendaya Maree Stoermer Coleman nicht nur die jüngste Doppelgewinnerin der wichtigsten Emmy-Kategorie in der 73-jährigen Geschichte – bereits 2020 wurde sie für ihre Darstellung der drogensüchtigen Rue Bennett in "Euphoria" geehrt