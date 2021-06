"Wir haben etwas getan, das in der Politik als ungewöhnlich gilt", sagte die 36-Jährige: "Wir haben Wort gehalten." Dass diese Standhaftigkeit einen für schwedische Verhältnisse historischen Paukenschlag auslöste, nimmt sie in Kauf. Denn Nooshi Dadgostar ist entschieden gegen die geplante Reform der Mietpreisbremse. Deswegen beendete sie nun die jahrelange Duldung der Regierung und suchte Mehrheiten für ein Misstrauensvotum, das Regierungschef Stefan Löfven am Montag verlor.