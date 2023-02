Der Vielfalt alle Ehre

Spätestens seit Michael Haneke vor zehn Jahren fünf Oscar-Nominierungen für "Liebe" holte, weiß man es: Mit den Österreichern ist im internationalen Filmgeschehen immer zu rechnen. In der Nacht auf gestern bewahrheitete sich dies erneut, als die Oberösterreicherin Thea Ehre überraschend den Silbernen Bären beim renommierten Filmfest "Berlinale" holte. Die erst 23-Jährige, die 1999 in Wels geboren wurde, erhielt den Preis für ihre darstellerische Leistung in ihrem Spielfilm-Debüt.