Aladeen Alhalabi: Der Syrer, der den Syrer stoppte

Aladeen Alhalabi am Tatort

Für sein schnelles, mutiges Handeln wurde der 42-Jährige als "Held" tituliert, er selbst kann mit der Bezeichnung wenig anfangen. "Wenn ich so etwas sehe, dann muss ich etwas machen", sagte er am Sonntagabend in der "ZiB2". Ruhig und bedacht schilderte er die furchtbaren Szenen, die er tags zuvor erlebt hatte.