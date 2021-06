Seine Anklageschrift liest sich wie ein Thriller: Die jahrelange Belagerung von Sarajevo war "nur" sein Gesellenstück. In der UNO-Schutzzone Srebrenica schuf der einstige Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee 1995 sein verbrecherisches Hauptwerk: 8000 Moslems wurden ermordet und in Massengräbern verscharrt. Mladic gilt als Chefplaner dieses schwersten Kriegsverbrechens in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.