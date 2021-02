Es kommt ungefähr so oft wie eine totale Sonnenfinsternis vor, dass man in dieser Rubrik innerhalb von nicht einmal drei Wochen zweimal ein und denselben Menschen trifft. Wobei, Vincent Kriechmayr ist heute nicht mehr derselbe Vincent Kriechmayr, der am 26. Jänner hier porträtiert worden wurde. Damals war er als Super-G-Sieger von Kitzbühel der Held des Tages, heute steht der 29-Jährige aus Gramastetten als Super-G-Weltmeister von Cortina d’Ampezzo in der Auslage.