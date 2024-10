Georg Stumpf: Der Milliardär, der Benko übertrumpfte

Der 52-Jährige aus Wien wurde wie der Tiroler Rene Benko (47) in den 1990er- und 2000er-Jahren mit Immobilienprojekten groß, beide ritterten in der Milliardärsliste Österreichs konstant um Plätze in den Top Ten. Der Unterschied heute: Stumpf ist weiter im Geschäft und liegt mit rund acht Milliarden Euro in den Top Drei, Benko ist insolvent. Ersterer hat nun, wie berichtet, die Baustelle des Wiener Kaufhaus-Projekts "Lamarr" von der Signa-Gruppe übernommen. Manche sehen darin eine späte