Heute haben wir bewiesen, dass mit Hoffnung, harter Arbeit und dem Volk an unserer Seite alles möglich ist. "Mit diesen Worten kommentierte Raphael Warnock seinen Sieg bei den Senats-Stichwahlen in Georgia, der zugleich den Weg für den künftigen US-Präsidenten Joe Biden ebnet, mit Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses regieren zu können. Der 51-jährige Baptistenpastor ist der erste Afroamerikaner, der für die Demokraten aus dem Südstaat in den Senat einzieht.