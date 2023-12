Keith Richards: Das Gesicht des Rock

Richards ist das kernige Pendant zum glamourösen Frontmann Mick Jagger. Der Gitarrist führt nicht das Wort, aber er gibt seit jeher den Ton der Stones an. Und obwohl er nie die Saiten-Exzellenz eines Eric Clapton oder Jimi Hendrix erlangte, wurde er zu einem der prägendsten Gitarristen der Gegenwart, der all seine Tricks von Chuck Berry erlernt haben will.