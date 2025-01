Christian Stocker: Krisenmanager der Volkspartei

"Herr Kickl, es will Sie niemand in diesem Haus. Auch in dieser Republik braucht Sie keiner." - ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker ist kein Fan des FPÖ-Obmanns und vielleicht zukünftigen Koalitionspartners.

Jetzt also eine Übergangslösung. In den Gremien am Sonntag haben die VP-Granden nach intensiven Beratungen einen Schritt gesetzt, der nach dem Platzen der Koalitionsgespräche Ruhe in die Volkspartei bringen soll. Neuer Mann am Steuer ist Christian Stocker, bisher Generalsekretär der Schwarzen. Im Jahr 2022 löste der 64-jährige gebürtige Wiener Neustädter Laura Sachslehner ab. Sie war mit ihren medialen Ausflügen und Äußerungen entgegen der Parteilinie ein Dorn im Auge geworden. Stocker,