Christian Ilzer: Der Salzburg-Schreck

Die Austria hatte es davor unter seiner Führung nicht unter die ersten Sechs geschafft, der Steirer schien bei seiner ersten Chance an einer Top-Adresse im österreichischen Fußball an seine Grenzen gestoßen zu sein. In Graz schiebt sie der 45-Jährige immer weiter hinaus: Am Sonntag kann Sturm mit einem Heimsieg gegen Serienmeister Salzburg die Tabellenspitze übernehmen.