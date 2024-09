Bruce Springsteen: Der Boss ist noch immer "on Fire"

Diese Waffe kann gemietet werden, selbst wenn wir nur im Dunkeln tanzen.“ Diese Zeile (Original: „This gun’s for hire; even if we’re just dancin’ in the dark“) stammt aus der 40 Jahre alten Weltnummer „Dancing in the Dark“ (1984) von Bruce Springsteen. Und sie beweist, warum ihr Erschaffer, der am Montag seinen 75er feiert, noch immer „der Boss“ ist.