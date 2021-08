Gestern lieferte der Südafrikaner aus der kleinen Stadt Krugersdorp am Red-Bull-Ring in Spielberg das nächste Meisterstück für seinen Arbeitgeber, der in der Steiermark als Lokalmatador natürlich besonders glänzen wollte. Binder gewann auf nass werdender Strecke dank eiskalter Nerven. Er wechselte knapp vor Rennende im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten nicht von Slicks auf Regenreifen und wurde für diesen tollkühnen Poker mit dem Triumph belohnt.