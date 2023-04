Andreas Babler: Vom Wasser zum Wein

Es war eher ein Betriebsunfall, dass dem Gezerre der Lager um Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil um den Führungsanspruch in der SPÖ eine offene Mitgliederbefragung entsprungen ist. Für all jene, die Andreas Babler näher kennen, war es dann keine große Überraschung, dass der Traiskirchner Bürgermeister ohne Zögern und als einzig namhafter Mitbewerber in den Ring gestiegen ist. Der "Andi", so heißt es, geht selten an einer Bühne vorbei.