Alexander Schallenberg: Zweimal Kanzler wider Willen

Nach dem Rücktritt von Karl Nehammer war er der logische Nachfolger – schließlich bringt er nicht nur die Erfahrung mit, sondern ist auch der dienstälteste Minister im Kabinett. Lesen Sie auch: Alexander Schallenberg wird Übergangskanzler Das Außenministerium war stets sein höchstes Ziel: Schallenberg, der aus einem oberösterreichischen Adelsgeschlecht stammt, wuchs als Sohn eines Karrierediplomaten in der weiten Welt auf. Geboren in Bern, lebte der heute 55-Jährige in Indien, Spanien,