"Die Hysterie, die entstanden ist, hat eigentlich gezeigt, was einige wollten." Mit diesen Worten reagierte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic auf die Aufregung in Europa rund um den geplanten, aber an Überflugverboten gescheiterten Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Belgrad. "Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Gespräche es gegeben hat, in denen Serbien aufgefordert wurde, dem russischen Außenminister die Gastfreundschaft zu verweigern", sagte der Staatschef weiter.