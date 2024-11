Wirtschafts-Kommentar: Zartes Pflänzchen

Es komme ihm so vor, als ob in Österreich in den vergangenen Jahren oft Millionen mit Milliarden verwechselt worden seien. Das sagte der scheidende Finanzminister und künftige EU-Migrationskommissar Magnus Brunner im März 2023. Nicht nur bei den Staatsfinanzen, sondern auch bei künstlicher Intelligenz ist man gut beraten, auf die Unterschiede zwischen Millionen und Milliarden zu achten. Jene acht Millionen Euro, mit denen Oberösterreich nun elf Projekte von Leitbetrieben und