Wirtschafts-Kommentar: Weniger Religion

Gibt es Klimaschutz ohne Grüne in einer Bundesregierung? Natürlich. Das Thema hat die Partei längst nicht mehr allein auf der Agenda – genauso wenig wie andere Parteien bestimmte Themen gepachtet haben. Vielleicht gelingt es in dieser Legislaturperiode, bestimmte Dinge in diesem Zusammenhang wieder etwas sachlicher und mit weniger religiösem Eifer zu betrachten. Wir brauchen Klimaschutzmaßnahmen, aber sie müssen mit der Erhaltung oder vielmehr der Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit