Wirtschafts-Kommentar: Verkehrte Zinswelt

Wer ein Eigenheim finanzieren will, braucht so viel Geld wie nie zuvor. Die wenigsten haben ausreichend Eigenmittel, die meisten brauchen einen Kredit. Momentan stehen die Zeichen besonders für "Sicherheitstypen" günstig. Wir befinden uns noch in einer verkehrten Zinswelt, einer so genannten inversen Zinsphase: Die langfristigen Zinsen sind niedriger als die kurzfristigen, der Markt rechnet mit fallenden oder gleich bleibenden Leitzinsen.