Am 19. Oktober 1987 hielt der Schwarze Montag die Weltwirtschaft in Atem. Es war der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg, mit herben Kursverlusten in den USA, Australien, Kanada, Hongkong und Großbritannien. Auslöser waren Inflation, höhere Kreditzinsen und Vertrauensverlust in den US-Dollar.