Wirtschafts-Kommentar: Der Bruch

Vor 158 Jahren gründete Johann Rosenbauer ein Handelshaus für Feuerwehrbedarf. Daraus wurde ein Konzern mit global mehr als 4000 Mitarbeitern. Heuer ist eine Zeitenwende. Die Familie (Rosenbauers Nachkommen in unterschiedlichen Strängen) verliert erstmals die Mehrheit. Zwar hat Rosenbauer viele Aufträge und gute Produkte in einem Wachstumsmarkt, aber einiges ist schief gelaufen, was Effizienz, Produktionsabläufe, Preissetzung betrifft. Höhere Kosten trafen Rosenbauer voll.