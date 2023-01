Es gab Tränen, aber auch Lob und Anerkennung. Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Donnerstag ihren Rücktritt an. Bis Anfang Februar werde sie ihr Amt aufgeben, sagte die 42-Jährige: "Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe.