Die Querelen bei Volkswagen in Deutschland um Milliardeneinsparungen und der Start der Vorserienproduktion von Elektromotoren bei BMW in Steyr zeigen, obwohl sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, dass die Automobilindustrie in Deutschland eines finden muss: die richtige Ausfahrt Richtung Zukunftstechnologie und Profitabilität.