Vertrauenskrise

Sitzungen in der Nacht, Banken-Rettungsaktionen am Wochenende, sorgenvolle Blicke auf die Börsen: Was sich in der Schweiz und den USA abspielt und auch die EU bewegt, erinnert an die Jahre um 2008, als Schockwellen aus dem Finanzsektor über die Weltwirtschaft rollten. Ob die Silicon Valley Bank und andere US-Institute sowie die Credit Suisse eine Weltfinanzkrise auslösen können, war bis zuletzt offen. Würde die große Schweizer Bank pleitegehen, wäre das sicher der Fall.