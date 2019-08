Stammspieler-Regelung im Fokus

Es ist schade, dass diese Regelung überhaupt nötig ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass Unterhausvereine das Gros des Kaders aus "eigenen" Spielern stellen und auch die Fußballer ihre Vereine nicht so häufig wie die Fußballschuhe wechseln.

Aus aktuellem Anlass ist es aber wohl wieder einmal an der Zeit, über eine Anpassung nachzudenken: Vor allem kleine Vereine stöhnen unter der Last. Trotz engagierter Nachwuchsarbeit ist es oft schwer möglich, genug kampfmannschaftstaugliche Spieler hochzuziehen. Und wenn, dann gibt es größere Klubs, die mit Adleraugen auf die wenigen Talente schielen und sie weglocken. Deshalb gibt es die Regelung in unseren Nachbar-Bundesländern gar nicht. Umgekehrt nützen Stammspieler oft auch ihren Status, der sie schwerer ersetzbar macht, um die Vereine unter Druck zu setzen und etwas mehr Entlohnung zu erhalten. Alternative Formen werden bereits angedacht. Ein finanzielles Belohnungssystem für Klubs, die die Stammspielerregelung umsetzen, ist ein guter Ansatz.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at

