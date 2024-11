Die Pfiffe beim Schlusspfiff des 0:0 des LASK gegen Cercle Brügge waren verständlich. Welche Geschenke will man noch bekommen, um den ersten Sieg in der Conference League zu feiern? Die Rote Karte für Cercle Brügge knapp vor Pause war dieser Schubser in die richtige Richtung, den man gebraucht hat.