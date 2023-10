Fußball-WM 2030: Ein Schwachsinn auf drei Kontinenten

FIFA-Präsident Gianni Infantino gibt sich wenig Mühe, den Zuschlag für die WM 2034 an Saudi-Arabien zu verschleiern.

Das Eröffnungsspiel in Uruguay, die weiteren Gruppenspiele in Marokko, ein Achtelfinale in Spanien - das könnte beispielsweise der Weg von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft sein, sollte sie sich für die WM 2030 qualifizieren. Es ist nur noch absurd - nicht nur, weil sich der Weltfußballverband FIFA Nachhaltigkeit auf die blaue Fahne heftet.