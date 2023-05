Bürger, die sich der "Re-Migrationstour" in Steyr in den Weg stellten und vielleicht für zwei Minuten die Weiterfahrt des Busses der zu "Österreichern" umbenannten rechtsextremen "Identitären" verzögerten, hatten jetzt eine Anzeige der Polizei bei der Staatsanwaltschaft am Hals. Das ist rechtsstaatlich "völlig korrekt", wie der Linzer Universitätsprofessor Alois Birklbauer, führender Strafrechtler im Lande, feststellt.