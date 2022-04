Wladimir Putin macht Ernst und hat vorerst zwei EU-Staaten – Polen und Bulgarien – den Gashahn zugedreht. Damit eskaliert der oberste russische Kriegsverbrecher den Konflikt mit dem Westen erneut. Völlig überraschend kommt der Lieferstopp allerdings für die beiden Länder nicht, denn sowohl die Regierung in Warschau als auch jene in Sofia hatten angekündigt, ihre Gaslieferungen aus Russland nicht in Rubel bezahlen zu wollen.