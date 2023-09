Lern was G’scheits: Ein System, um das uns die Welt beneidet

Eine Sportgroßveranstaltung, bei der Österreich den Medaillenspiegel anführt, hat leider Seltenheitswert. Dass unseren Lehrlingen dieses Kunststück bei den Berufseuropameisterschaften in Danzig gelungen ist, sollte aber dennoch niemanden überraschen. Seit jeher ist das Team Austria bei den Euro Skills eine fixe Größe. Das duale Berufsbildungssystem, also die parallele Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen, ist ein wichtiger Bestandteil der Fachkräftesicherung. Und es ist ein System, um das