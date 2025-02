Zwischen Angst und Revanche

Am Abend des 129. Tages nach der Nationalratswahl war noch immer nicht klar, welche Regierung die Republik durch die nächsten fünf Jahre führen soll. Unabhängig von der Frage, ob sich nun Herbert Kickl und Christian Stocker zum blau-schwarzen Projekt durchringen oder doch nicht – in der Rekordwartezeit hat sich eine Erkenntnis verfestigt: Wenn Vertrauen die harte Währung für Koalitionspartner ist, dann steckt die österreichische Parteienlandschaft in der tiefsten Sinnkrise seit der