Zwei Zünglein an der Waage

Sepp Schellhorn ist ab Februar wieder im Nationalrat. Das an diesem Wochenende angekündigte Polit-Comeback des Salzburger Szenewirts ist vordergründig nur in der kleinen Welt der Neos von aufwühlender Bedeutung. Mit dem polternden Wirtschaftssprecher darf man sich die eine oder andere zusätzliche Stimme bei der Nationalratswahl erhoffen. Doch die personelle „Aufrüstung“ bei Pink kann auch in größerem Zusammenhang wichtig werden.